Midede uyuşturucu sevkiyatı Kastamonu'da son buldu

Yuttuğu 33 adet paket halindeki 258,31 gram metamfetamini midesinde Türkiye'ye sokan şüpheli ve kendisine yardım eden 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, yurt dışı bağlantılı şahısların Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik çalışmalar neticesinde şüphelilerden birinin Azerbaycan'dan 33 adet paketlenmiş halde 258,31 gram metamfetamini yutarak İran üzerinden Türkiye'ye soktuğu tespit edildi. Bunun üzerine takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç, Kastamonu girişinde durduruldu. Araçta, şüphelilerin üstlerinde ve 3 ayrı ikamette yapılan aramalarda 33 adet paketlenmiş halde, yutma yöntemiyle ülkeye sokulduğu ve dışkı yoluyla çıkarılan toplam 258,31 gram metamfetamin, 7 şeffaf kilitli poşet içerisinde toplam 20,73 gram metamfetamin, 0,10 gram kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4'ü Azerbaycan uyruklu 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı