Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 36,15 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet sentetik ecza, 12 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı