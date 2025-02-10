Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramada sentetik ecza hapları, metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, şüphe üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada sentetik ecza hapları, 5 gram metamfetamin, peçeteye emdirilmiş halde uyuşturucu madde, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya takılı bulunan şarjöre basılı halde 7 adet fişek ele geçirildi.
Araçta bulunan 4 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU