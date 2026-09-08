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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, pürmüz tipi çakmak, kamp baltası, kama, cep telefonu ve SIM kartı, uçtan elde edildiği değerlendirilen 12.300 TL para ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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