Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tosya Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen titiz ve özverili çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta yapılan aramada, çeşitli miktarlarda amfetamin, bonzai ve uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparatlar, suç geliri olarak elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve B.A. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı