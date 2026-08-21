Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tosya Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen titiz ve özverili çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta yapılan aramada, çeşitli miktarlarda amfetamin, bonzai ve uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparatlar, suç geliri olarak elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve B.A. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim

Fener kariyeri bitti! Yerine gelecek isim bomba
Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor
Ortağını ve oğlunu öldürdü, eşini yaraladı! Adliyede söyledikleri inanılmaz

Baba-oğlu öldürdü, kamerayı görünce yaptığı şova bakın
ABD'de uçak faciası: 8 kişi öldü! Bölgede yalnızca özel izinle uçuş yapılıyor

ABD'de uçak faciası: 8 kişi öldü! Bölgede özel izinle uçuş yapılıyor
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haber! Anlaştığı takımı duyurdular
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

Bu ne böyle hocam? Eğer doğruysa güle güle
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler