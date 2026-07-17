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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası

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Kastamonu'da 5 bin 968 sentetik ecza hapı, 350 gram bonzai ve 1 gram esrarla yakalanan sanıklardan E.K. 16 yıl 3 ay hapis cezası alırken, diğer sanık Y.S. beraat etti.

Kastamonu'da 5 bin 968 adet sentetik ecza hapı, 350 gram bonzai ve 1 gram kubar esrarla yakalanan sanıklardan 1'i 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğeri beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespiti yapılan araca yönelik operasyon düzenlendi. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçiş yaptıktan sonra jandarma ekiplerince durdurulan araçtaki çanta içerisinde 5 bin 968 adet sentetik ecza hapı ile 350 gram bonzai ham maddesi olan kannabinoid ve 1 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Y.S. ve E.K. tutuklanarak gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayın ardından E.K. ve Y.S. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada, önceki duruşma tahliye edilen Y.S. ve tutuklu sanık E.K. hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan E.K., "Cahilliğime geldi, çok kötü kullanıldım. Ortada bir suç var, ancak ben bu suçu ne bilerek ne de isteyerek işledim. Ben suçsuzum beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanan Y.S. ise, "Korsan taksicilik yaptığım için pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Avukatların savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti E.K.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, Y.S'nin ise beraatına karar verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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