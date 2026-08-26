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Cide'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Cide'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai, hassas terazi ve filtre kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, Cide ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, bonzai olduğu değerlendirilen bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve filtre kağıdı ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliliye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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