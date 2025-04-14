Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Taşköprü ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette yapılan aramada, çeşitli kaplarda toplamda 90 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli düzenekler ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU