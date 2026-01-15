Haberler

Kastamonu'da usulsüz avlanan 1 ton 335 kilogram balığa el konuldu

Güncelleme:
Çatalzeytin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde usulsüz avlanan 1 ton 335 kilogram balığa el konuldu. Yasal boyutların altında avlanan mezgit ve barbunya balıklarına ceza kesildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde usulsüz avlanan ve yasal boyutlarının altında olan 1 ton 335 kilogram balığa el konuldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Yapılan yol kontrolleri sırasında balık taşıma aracı durduruldu. Balık taşıma aracında Ginolu Koyu açıklarında tutulan kalkan, tirsi, mezgit ve barbunya balıkları incelendi. İnceleme neticesinde 795 kilogram mezgit ile 540 kilogram barbunya balığının yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi. Yasal boyutun altında avlanan 1 ton 335 kilogram balığa el konulurken, sürücüye de cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
