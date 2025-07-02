Kastamonu'da Üç Büyükbaş Hayvan Dere Suyundan Telef Oldu

Kastamonu'da Üç Büyükbaş Hayvan Dere Suyundan Telef Oldu
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, dereden su içen üç büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Hayvan sahibi Yunus Yücel, durumu fark ettikten sonra veteriner çağırdı, ancak hayvanlar kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde üç büyükbaş hayvan dereden su içtikten sonra telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Vakıfgeymene Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvan yetiştiriciliği yapan Yunus Yücel'e ait büyükbaş hayvanlar dereden su içtikten sonra rahatsızlandı. Yücel, veteriner hekim çağırarak hayvanlarını muayene ettirdi. Yapılan tedaviye rağmen üç büyükbaş hayvan telef oldu.

Telef olan hayvanların sahibi Yunus Yücel, "Hayvanlar, ırmakta su içti. Hayvanları suladıktan sonra üç büyükbaş hayvan rahatsızlanarak öldü. Veteriner hekim çağırdık, şimdilik neden öldüklerini bilmiyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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