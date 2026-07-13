Haberler

Kastamonu'da otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin traktör ile çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolu Kornapa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yıldırım idaresindeki 37 EV 690 plakalı otomobil, Emirhan K. yönetimindeki 37 ABS 531 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor

Trump emir verdi! Dünyayı ateşe sürükleyecek uygulama yarın başlıyor
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

Yeni savaş patlak verdi! Havalimanı ve hava üslerini vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

Zelenski istedi, başbakan istifa etti! Yeni görevi de belli gibi
Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi

İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi