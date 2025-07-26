Kastamonu'da Traktör Uçurumdan Dereye Yuvarlandı: Sürücü Yaralı
Hanönü ilçesinde kontrolden çıkan traktör, uçurumdan Gökırmak Deresi'ne yuvarlandı. Sürücü Murat K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kontrolden çıkan traktör, uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde Murat K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan Gökırmak Deresi'ne yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı. Suya düşen sürücü, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa