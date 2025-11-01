Kastamonu'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da tarla sürdüğü sırada şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Kaza, Budamış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla süren Murat A. idaresindeki traktör, şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU