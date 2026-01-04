Haberler

Kastamonu'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Kastamonu-Taşköprü kara yolu Dereköy mevkiinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Dereköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan M.C. idaresindeki 37 ACR 895 plakalı otomobil ile aynı istikametteki T.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki su kanalına giren cipte bulunan N.D., K.E.D. ve E.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

