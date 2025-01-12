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Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kastamonu-Daday kara yolu Gölköy mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Daday kara yolu Gölköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 DC 160 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Aliye T. (60), Mustafa T. (60) ve Mesut T. (36) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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