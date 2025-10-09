Haberler

Kastamonu'da Tır Kazası: Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Kastamonu-Daday karayolunda sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çarparak yaralandı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın kabininde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kastamonu- Daday karayolu Gölköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 03 ZA 062 plakalı Scania marka tır, sağanak yağışın etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü kabinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tırın kabinin camlarını kırırarak sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
