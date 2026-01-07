Haberler

Kastamonu'da 'tefecilik' operasyonu: 10 gözaltı

Kastamonu'da polis, tefecilik ve organize suçlara yönelik düzenlediği operasyonda 11 adreste eş zamanlı arama yaptı. 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 11 farklı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen 'tefecilik' operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işleyen şahıslara yönelik 11 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
