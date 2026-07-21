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Kastamonu'da Tofaş marka otomobil takla attı: 3 yaralı

Kastamonu'da Tofaş marka otomobil takla attı: 3 yaralı
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Kastamonu-Karabük kara yolunda Fiat Tofaş marka otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da Fiat Tofaş marka otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük kara yolu Kurucaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 78 BA 692 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.A. ve H.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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