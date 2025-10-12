Haberler

Kastamonu'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Kastamonu'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
Kastamonu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Olayda sürücü ve oğlu yaralandı.

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan O.K. idaresindeki 37 ADE 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan aracın orta rüfeje çıktığı kazada sürücü O.K. ile oğlu C.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
