Belindeki silahı çıkartmaya çalışırken kendini vurdu

Kastamonu'da bir şahıs, belindeki tabancayı çıkartmaya çalışırken kazara kendini vurdu. Hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Vali Aydın Arslan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. belindeki tabancayı çıkarmak istedi. Bu sırada tabancanın ateş alması neticesinde B.Ç. kasık bölgesinden vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması

Ünlü iş insanına görkemli doğum günü kutlaması
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık