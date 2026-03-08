Haberler

Kastamonu'da 2 ev ve bir ambar alev alev yandı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Keşlik köyünde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki ev ile bir ambar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bozkurt ilçesine bağlı Keşlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'ya ait evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler, S.Ç.'ye ait eve ve bir ambara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, iki ev ile bir ambarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
