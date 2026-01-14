Kastamonu'da siber suça geçit yok: 3 gözaltı
Kastamonu'da gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital cihaz ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında tespiti yapılan 3 ikamete eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 harici hard disk ve 3 tablet ele geçirildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa