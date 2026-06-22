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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Kastamonu'da seyir halindeki Tofaş-Fiat marka otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta büyük maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi ile İstanbul Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş-Fiat marka otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Aracın motor kısmındaki dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobilde büyük çağta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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