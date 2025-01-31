Kastamonu'da Seyir Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı

Kastamonu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan kamyondan geriye demir yığını kaldı.

Olay, Kastamonu- İnebolu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. idaresindeki 29 AAJ 59 plakalı kum yüklü kamyon, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü durumu fark edip aracı kenara çekti. Kısa sürede büyüyen alevler aracın kabin kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı. Elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU