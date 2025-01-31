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Kastamonu'da Seyir Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı

Kastamonu'da Seyir Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı
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Kastamonu-İnebolu kara yolunda seyir halindeki kum yüklü kamyon, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Sürücü aracı kenara çekerek itfaiyeyi çağırdı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak kamyondan geriye demir yığını kaldı. Yangının elektrik hattından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kastamonu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan kamyondan geriye demir yığını kaldı.

Olay, Kastamonu- İnebolu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. idaresindeki 29 AAJ 59 plakalı kum yüklü kamyon, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü durumu fark edip aracı kenara çekti. Kısa sürede büyüyen alevler aracın kabin kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı. Elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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