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Kastamonu'da Samanlık Yangını: 1.200 Balya Saman Küle Döndü

Kastamonu'da Samanlık Yangını: 1.200 Balya Saman Küle Döndü
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Kastamonu’da bir samanlıkta çıkan yangında bin 200 balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da bir samanlıkta çıkan yangında bin 200 balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle, alevlerin çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangın, Merkez ilçeye bağlı Çatören köyü Sarışeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kalem'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlıkta bulunan bin 200 balya saman küle döndü.

Ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından köye gelen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yaşar Özdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Özdemir, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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