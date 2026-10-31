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Kastamonu'da polis denetiminde 0,55 gram kokain ve 24 sentetik hap bulundu.

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Kastamonu'da polis denetiminde 0,55 gram kokain ve 24 sentetik hap bulundu. Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da polis denetiminde 0,55 gram kokain ve 24 sentetik hap bulundu.
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki denetimlerinde 0,55 gram kokain ve 24 sentetik hap ele geçirildi. Denetimlerde 837 kişinin kimlik sorgusu yapılırken 739 araç kontrol edildi; 33 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 0,55 gram kokain ve 24 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması il genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 837 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, yapılan aramalarda 0,55 gram kokain ve 24 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca 739 araç kontrol edildi. 33 araç ve sürücüsüne gerekli işlemler yapılırken, 2 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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