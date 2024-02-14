Kastamonu'da Peçeteye Emdirilmiş Amfetamin Yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada peçeteye emdirilmiş amfetamin yakaladı. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde durdurulan araç içerisinde ve araçta bulunan iki şahsın yapılan üst aramasında; 9 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU