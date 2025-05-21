Kastamonu'da Patpat Aracına Kaptırılan Vatandaş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Patpat Aracına Kaptırılan Vatandaş Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde tarım aracının arkasındaki çapa nedeniyle vücudunu kaptıran Nuri Eracar hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının arkasına taktığı çapaya vücudunu kaptıran vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesine bağlı Çilekçe köyünde meydana geldi .Edinilen bilgiye göre, Nuri Eracar isimli vatandaş, patpat diye tabir edilen tarım aletinin arkasındaki çapaya vücudunu kaptırdı. Ağır yaralanan Eracar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eracar'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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