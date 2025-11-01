Haberler

Kastamonu'da Patpat Aracı Devrildi: 2 Yaralı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucu Sefa Ç. ve eşi Hatice Ç. ağır yaralandı. Kazanın ardından Hatice Ç. yürüyerek köye giderek yardım çağırdı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanyurt ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Ç. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada patpat aracında bulunan Sefa Ç. ile eşi Hatice Ç. ağır yaralandı. Yürüyerek Başköy köyüne kadar gitmeyi başaran Hatice Ç., köydekilere kaza yaptıklarını belirtmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbarla birlikle olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Sefa Ç. ve Hatice Ç., ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
