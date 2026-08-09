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İnebolu'da Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı

İnebolu'da Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Soğukpınar köyü yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 'pat-pat' tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada sürücü C.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Soğukpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. idaresindeki 'pat-pat' diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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