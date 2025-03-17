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Kastamonu'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kastamonu'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan otomobilde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Aracın motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören hastanenin güvenlik görevlileri ile çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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