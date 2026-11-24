Kastamonu'da park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kastamonu Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde gece park halindeki Fiat-Tofaş marka otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olaya gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; otomobil kullanılmaz hale gelirken inceleme başlatıldı.
Kastamonu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Kastamonu Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Fiat-Tofaş marka otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı