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Kastamonu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Fiat-Tofaş marka otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı