Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Daday ilçesi Aksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda bulunan M.K., H.K., V.K. ve O.K. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU