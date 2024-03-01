Kastamonu'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Daday ilçesi İnciğez köyü Fidanlık Şefliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nahit K.(23) yönetimindeki 37 AAJ 383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU