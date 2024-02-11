Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması neticesinde sürücü yaralandı.

Kaza, Taşköprü-Hanönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU