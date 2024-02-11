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Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması neticesinde sürücü yaralandı.

Kaza, Taşköprü-Hanönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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