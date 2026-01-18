Haberler

Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu-Tosya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole yuvarlandı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Tosya karayolu Sapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret A. idaresindeki 55 APC 428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

