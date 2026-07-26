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Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Yenidoğan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. A. idaresindeki 37 ADD 427 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şarampole yuvarlanan otomobil ise yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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