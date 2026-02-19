Haberler

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında ağır yaralanan 73 yaşındaki Fatma Öz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada diğer yolcuların da yaralandığı bildirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ADG 298 plakalı Hyundai marka otomobil, yoldan çıkaran şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Fatma Öz ile ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi ve Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Fatma Öz sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı