Kastamonu'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Kastamonu-Taşköprü karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ağaçla çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Emir köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 37 LA 606 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinden yoldan çıktı. Otomobil şarampolde bulunan ağaca çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
