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Kastamonu'da Otomobil Buzlanma Nedeniyle Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Buzlanma Nedeniyle Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin gizli buzlanma sebebiyle şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 06 HA 1615 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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