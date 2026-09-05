Kastamonu'da Mezarlık Yangını: Bazı Mezarlar Zarar Gördü

Kastamonu'da otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle mezarlığa sıçrayarak bazı mezarlara zarar verdi.

Yangın, Honsalar Mahallesi Okmeydanı Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ağaçlık alana ve mezarlığa sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası bazı mezarlar zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı