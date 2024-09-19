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Kastamonu'da Ormanda Kaybolan İki Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde gezmek için ormanlık alana giren iki genç kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yaptıkları ihbar sonrası arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Ekipler ve gönüllüler, kaybolan gençleri bulmak için gece boyunca çalıştı.

- Ormanda kaybolan iki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde girdikleri ormanlık alanda kaybolan iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Cide ilçesi Köseli köyü Kargacak Mahallesi Bayrak tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.U. ve D.D. gezmek için girdikleri ormanlık alanda kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan R.U. yardım istedi. İhbar üzerine iki şahsın bulunması için bölgeye Cide İlçe Jandarma Komutanlığı, Cide Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği arama çalışması neticesinde ormandaki iki şahsın yeri tespit edildi. Gece saatleri boyunca ekipler, kayıp vatandaşların bulunduğu yere ulaşmaya çalıştı. Karanlık ve alanın engebeli olması sebebiyle şahıslara ulaşamayan ekipler, sabah saatlerinde çalışmalara hız kazandırdı.

Ekipler, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen R.U. ve D.D.'ye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da Ormanda Kaybolan İki Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDEM DEMİRCİ - 3.Sayfa

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