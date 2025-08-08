Kastamonu'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
Hanönü ilçesinde yerleşim yerine yakın bir alanda çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarıyla hızlı bir müdahale ile kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Olay, Hanönü ilçesi Yeniköy Farkuşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerine yakın bir alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hanönü ve Taşköprü ilçelerinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Köylülerin de yardımıyla yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kısmen kontrol altına alabildi.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
