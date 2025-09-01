Kastamonu’da Orman Yangını: Güzelce Köyü Tahliye Edildi
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızla büyüyerek Güzelce köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle köydeki vatandaşlar tahliye edildi ve yangın havadan görüntülendi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı köy havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2'nci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı.
Alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Yangının sıçradığı köy havadan görüntülendi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa