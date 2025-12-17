Kastamonu'da cip ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde odun yüklü traktör ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Alama köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş K. idaresindeki 37 DR 750 plakalı Jeep marka cip ile Ali Ç. yönetimindeki 37 ABF 802 plakalı römorkunda odun yüklü olan traktör çarpıştı. Kazada sürücüler ile traktörde yolcu olarak bulunan Kenan S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU