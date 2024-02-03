Kastamonu'da mutfak tüpünden çıkan yangında ev sahibi yaralandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde mutfak tüpünden çıktığı tahmin edilen yangında ev sahibi yaralanırken, daire ise büyük oranda yangında hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Hikmet Şengör Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde ilk belirlemelere göre mutfak tüpünden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyüyerek diğer odalara da sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi S.A., dumandan etkilenerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince S.A., Abana Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ise, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangında apartman dairesi, büyük oranda zarar gördü. - KASTAMONU