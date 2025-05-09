Kastamonu'da Mutfak Tüpü Yangını: Evi Sardı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde mutfak tüpünden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Taşoluk köyünde S.K.'ye ait evde yemek yaptıktan sonra açık unutulan mutfak tüpü nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve mutfağı saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Mutfakta büyük çapta hasara neden olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU