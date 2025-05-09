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Kastamonu'da Mutfak Tüpü Yangını: Evi Sardı

Kastamonu'da Mutfak Tüpü Yangını: Evi Sardı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde açık unutulan mutfak tüpü nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında mutfakta ciddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde mutfak tüpünden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Taşoluk köyünde S.K.'ye ait evde yemek yaptıktan sonra açık unutulan mutfak tüpü nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve mutfağı saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Mutfakta büyük çapta hasara neden olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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