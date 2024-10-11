Kastamonu'da Muhtarlık Seçimi Sebebiyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Olay, 3 Nisan'da Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü'ye bağlı Donalar köyü muhtarı seçilen Cengiz Sürer ile muhtar adayı Galip Alkaşı (42) arasında muhtarlık seçimleri sebebiyle tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle, kavga büyümeden önlendi. Bir süre sonra kavgayı duyan Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer'in ailesi, köyden Taşköprü ilçesine geldi. Cengiz Sürer'in yakınları, muhtar adayı Galip Alkaşı'nın bulunduğu kahveye gitti. Burada Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can ve seçimlerde muhtar adayı Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Galip Alkaşı hayatını kaybetti, Mehmet Atasoy ise yaralandı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 4 sanık hakkında "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sanıklar hakkında dava açıldı. Açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar, ölen vatandaşın ailesi, olayda yaralanan Mehmet Atasoy ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Cengiz Sürer, "31 Mart 2024 yılında Mahalli İdareler Seçimlerinde Galip Alkaşı karşıma muhtar adayı olarak çıktı. Muhtarlık seçimini ben kazandım. Olayın olduğu gün ise bakkalda oturuyordum. Benden önce azam olan Satılmış'ı görmüş ve sıkıştırmış. Bakkalda otururken Galip geldi ve bana ağır şekilde hakaret edip tehdit etti. Bir süre sonrada köyde oğullarım olayı duymuşlar. Beni aradılar. Ben de 'siz gelmeyin, önemli bir durum yok, ben gidip şikayetçi olacağım, büyütülecek önemli bir durum yok' dedim. Ama merak edip köyden ilçeye gelmişler. Ben o sırada kahvede otururken çocuklarım yanıma kadar geldi. Ben de olayı onlara anlattım. Sonra, Galip'in sürekli oturduğu bir kahve var, oraya doğru yürümeye başladılar. Ben, çocuklarımın kahveye gitmelerini engellemek istedim ama başarılı olamadım. Kahvehanenin önünde Galip ile karşılaştık. Tekrar tartışma çıktı. Ben sadece olayları yatıştırmak istedim, suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Şenol Can ise, "Ben meydana gittiğimde, 'köylüler birbirlerini öldürüyorlar, Zeynel pusu kurdu' şeklinde duyum adım. Hızla olay yerine gittim. Gittiğimde Zeynel elini beline atmıştı, dağılacaklarını düşünerek havaya ateş ettim, o sırada birisi beni yıktı ve yerde elime mermi isabet etti. Beni vuranın Galip olduğunu sandım ve ateş ettim. Olaydan ötürü pişmanım, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer'in oğlu Barış Sürer ise, "Babam ile Galip arasında kavga çıkmış. Galip, babama hakaret edip küfürler etmiş, tehditlerde bulunmuş. Biz de bunu duyunca doğru olup olmadığını öğrenmek için babamı aradık ama telefonu yüzümüze kapattı. Biz de merak ederek köyden Taşköprü'ye geldik. Kahvehanede oturan babamın yanına gittik. Babam da 'doğru ama önemsiz' dedi ve şikayetçi olacağını söyledi. Konuşmak için kahvehaneye gittik, tartışma çıktı. O sırada arkamdan ateş edildi. Galip, Şenol dayımı yere yıkınca, onun ateş ettiğini sandım, sonra Mehmet'in kaçtığını görünce silah alacağını sandım, isteseydim öldürebilirdim ama bacağına ateş ettim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, yaşanan olaydan ötürü pişmanım, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Seçimlerde donalar köyü muhtar adayı Galip Alkaşı'nın akrabası olan müşteki Mehmet Atasoy ise, "Köy Muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları ve Şenol Can bizim oturduğumuz kahvehaneye geldiler. Cengiz hariç diğerleri hep birlikte bana kahvenin içine doğru ateş ettiler, Hüseyin üç kez bacağımdan vurdu, Şenol karnımdan vurdu. Sonrasında ben kaçtım. Arkamdan Barış geldi, bana sığındığım dükkanda ateş etti. Beni de öldürmek istediler. Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Galip Alkaşı'nın babası Muzaffer Alkaşı da oğlunu öldüren sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarını da dinledikten sonra, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU