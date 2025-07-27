Kastamonu'da Mucura Kapılan Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde mucura kapılan aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolunda Devrekani ilçesine bağlı Hacıhasan köyü mevkiinde A.K. idaresindeki 37 FD 910 plakalı Fiat-Doblo marka hafif ticari araç, sürücüsünün yol yapım çalışmaları nedeniyle yola serilen mucura araca kaptırması sonrası şarampolde takla attı. Kazada sürücü A.K. ile araçta bulunan C.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU