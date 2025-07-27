Kastamonu'da Mucura Kapılan Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Kastamonu'da Mucura Kapılan Araç Takla Attı: 2 Yaralı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle yola serilen mucura kapılan araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde mucura kapılan aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolunda Devrekani ilçesine bağlı Hacıhasan köyü mevkiinde A.K. idaresindeki 37 FD 910 plakalı Fiat-Doblo marka hafif ticari araç, sürücüsünün yol yapım çalışmaları nedeniyle yola serilen mucura araca kaptırması sonrası şarampolde takla attı. Kazada sürücü A.K. ile araçta bulunan C.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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