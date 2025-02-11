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Kastamonu'da Motosiklet Yaya ile Çarpıştı: İki Yaralı

Kastamonu'da Motosiklet Yaya ile Çarpıştı: İki Yaralı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarpması sonucu, hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen S.Ö.'ye çarptı. Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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